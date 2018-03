Elecciones 2018: AMLO pide a empresarios no oponerse a transparencia.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a los empresarios beneficiados por los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) no oponerse a la revisión de los acuerdos y la transparencia.

En un video publicado en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que su propuesta de revisar los acuerdos, y la viabilidad del proyecto, no busca generar incertidumbre, sino prevenir corrupción en torno a la obra. Además, dijo que el costo estimado de la nueva terminal aérea ronda los 300 mil millones de pesos, por lo que es necesario evitar cualquier posible daño al patrimonio de la nación.



El aspirante aseveró que espera que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cumpla con su promesa de promover una comisión que revise el caso. En ese sentido, consideró que los principales empresarios beneficiados por contratos: Carlos Slim, Carlos Hank Rhon e Hipólito Gerard, deben mostrarse abiertos al análisis de los acuerdos.



"Yo creo que ellos y otros que están recibiendo estos contratos no se opondrían a que haya una revisión, que haya transparencia. Es por el bien de todos y sobre todo por el bien de nuestra nación. Es insensato decir ya está todo acordado, se aprobó de conformidad con la ley, ya no tenemos porqué informar sobre este asunto, dar carpetazo. Eso no se puede", señaló AMLO.