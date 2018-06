Elecciones 2018: ¿AMLO le dará dirección de Pemex a Cárdenas?

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” aseguró que en su reunión con Cuauhtémoc Cárdenas este miércoles, el tabasqueño no le ofreció la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) ni ningún otro puesto en su gabinete en caso de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Durante un mitin en Durango este jueves, el abanderado de Morena, PT y PES comentó que Cárdenas no busca ocupar un puesto en su gobierno e insistió que únicamente tuvieron un diálogo civilizado.

Cárdenas y AMLO no se habían reunido desde el 2012, cuando el exjefe de Gobierno inició la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El nieto de Lázaro Cárdenas, presidente mexicano que nacionalizó el petróleo en 1938, ha dicho que su voto en las elecciones 2018 será para el presidenciable que revierta la Reforma Energética promovida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sobre dicha reforma, López Obrador ha comentado que se hará una consulta sobre esta legislación y hace una semana, durante un mitin en Ciudad del Carmen, Campeche, afirmó que el Estado intervendrá en el sector petrolero, pero que no se dará una nueva expropiación del petróleo.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que investigará si cuando él dirigía Morena se destinaron 58 millones de pesos para la impresión del periódico Regeneración en Tabasco, como lo publicó el diario Reforma este jueves.

“Yo era presidente (de Morena) y yo no recuerdo que se haya hecho eso. Además, no hay dinero para eso. De todas maneras estoy pidiendo que se investigue y si se demuestra que no es cierto, el periódico Reforma va a decir que se está equivocando” dijo.