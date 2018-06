Elecciones 2018: AMLO jura no decepcionar a los pobres

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió con las personas más necesitadas de México y les juró no decepcionarlos cumpliendo cada uno de los compromisos de campaña.

Al iniciar su evento proselitista en Chimalhuacán, Estado de México, declaró que se implementarán acciones de gobierno para combatir la pobreza en la región, dándole prioridad a los pobres.

“La justicia es darle más al que tiene menos, no puede trato igual entre desiguales, primero vamos a atender a la gente humilde, a la más pobre, marginada del país”

López Obrador prometió no defraudar la confianza que han depositado en él, al llegar a la presidencia, y dijo conocer la situación de muchos de los habitantes de la región, que llegaron del campo y tienen familiares ahí, por lo que estableció un compromiso para apoyar a los campesinos.

“Juro ante ustedes, ante el pueblo, ante los pobres, juro que no les voy a fallar, no se van a decepcionar, no voy a traicionar la confianza que han depositado en mí, millones de mexicanos, vamos a cumplir todos los compromisos.

“Muchos de ustedes tienen familiares en el medio rural, en el campo, muchos llegaron aquí buscándose la vida, ¿qué les digo? Vamos a apoyar a los productores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, se va a apoyar al campo de México. Se los puedo resumir diciendo: que coman, los que nos dan de comer”