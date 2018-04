Elecciones 2018: AMLO imparable con 42% de preferencia en encuesta

Si hoy fueran las elecciones del próximo 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), obtendría el 42 por ciento de los votos, seguido de Ricardo Anaya con 31.1 por ciento, luego José Antonio Meade con 21.9 por ciento y Margarita Zavala el cinco por ciento, según los resultados obtenidos de una encuesta del periódico El Universal/ Berumen y Asociados.

Elecciones 2018: AMLO imparable con 42% de preferencia en encuesta: EL UNIVERSAL

Los resultados de la encuesta también ponen en primer lugar con 42.7 por ciento a Andrés Manuel López Obrador respecto a la pregunta de quién creen que ganará los comicios presidenciales, independientemente de por quién votaría, luego sigue Meade con 21.1 por ciento, posteriormente Anaya con 20.5 por ciento, Margarita Zavala con 1.5 por ciento y el 12.3 por ciento no sabe.

En la pregunta de por cuál candidato votaría respecto al partido, según el diseño de la boleta, los que elegirían al tabasqueño el 65.1 por ciento lo harían por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 32.4 por ciento por el Partido del Trabajo y por Encuentro Social (PES) el 2.5 por ciento.

Los que votarían por José Antonio Meade, el 92.4 por ciento lo haría por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 0.4 por ciento por el Verde Ecologista de México (PVEM).

Mientras que quienes seleccionarían a Anaya, el 81.9 por ciento lo haría por Acción Nacional (PAN), el 11.1 por ciento por Revolución Democrática (PRD) y por Movimiento Ciudadano el 7 por ciento.

El 28.9 por ciento de los encuestados dijeron que no tienen una segunda opción en caso de que su primera no tuviera opciones de ganar, el 18.1 por ciento eligió a Ricardo Anaya, el 16.8 por ciento no sabe, el 16.5 por ciento lo haría por Obrador, el 10.2 por ciento por Meade y el 9.7 por ciento por Zaval.

A la pregunta de por cuál candidato nunca votaría, el 40.2 por ciento es para Meade, el 21.3 por ciento para Obrador, el 14.7 por ciento para Anaya y el 7.9 por ciento para Zavala.

Mientras que el 47 por ciento nunca votaría por el PRI, el 12.7 por ciento no sabe, el 11.8 por ciento no lo haría por Morena, el 11.2 por ciento por otros partidos, el 9.3 por ciento por el PAN y el 6.7 por ciento por el PRD.

Esta encuesta se levantó en viviendas particulares entre el 3 y 5 de abril a mil 256 personas mayores de 18 años.

METODOLOGÍA

Encuesta realizada por EL UNIVERSAL/Berumen y Asociados, S.A. de C.V. METODOLOGÍA: Población objetivo: hombres y mujeres de 18 años y más, residentes en el país, que cuentan con credencial de elector vigente al momento de realizar el trabajo de campo. Muestra de 1,836 viviendas particulares habitadas. Número de entrevistas obtenido: 1,256 entrevistas completas.

El porcentaje de no respuesta a nivel de vivienda fue del 31.7%, y una vez que se logró contactar a una persona en la vivienda para realizar la entrevista el porcentaje de no respuesta fue del 4.3%. Fecha de levantamiento: del 3 al 5 de abril de 2018