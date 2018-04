Elecciones 2018: AMLO "hizo el oso” aseguró Jorge Castañeda

Al termino del primer debate presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidencia en las elecciones del 1 de julio de 2018, publicó un video en redes sociales a lo cual Jorge Castañeda dijo que el candidato también se equivocó e "hizo el oso” al no despedirse.

Durante una mesa con representantes de los otros aspirantes a Los Pinos, en el noticiario de Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, Castañeda Gutman consideró que López Obrador se equivocó al no despedirse de sus adversarios tras el encuentro en el Palacio de Minería y horas después, cuando publicó un video en redes sociales donde aclaró algunas de los cuestionamientos lanzados en el encuentro.

"Se le notaron dos osos en el debate. El primero cuando se salió sin despedirse. No saludó al llegar y no se despidió al irse. El otro oso fue ese video rarísimo a las doce de la noche, a oscuras, con la corbata desalineada, en su biblioteca, solo. No se entendía, 'no pues sí la regué, es que debí haberle dedicado más tiempo a contestarle a Anaya'", señaló el excanciller durante el sexenio de Vicente Fox.

Responden a Castañeda

En Twitter, la vocera de campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, aprovechó para contestarle a Castañeda Gutman, al recordarle que por "oso" también podría entenderse la publicidad pagada por Anaya Cortés para declararse ganador del debate antes de que el mismo ocurriera.

Castañeda dice q Andrés hizo oso x video Post debate dónde agradece a la gente. No se ha preguntado qué es pagar 4 días x adelantado a Google para decirse ganador? — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) April 24, 2018