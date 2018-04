Elecciones 2018: AMLO “firmo todo lo que sea por beneficiar a la infancia”

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció a favor de cualquier acción encaminada a la infancia en México y explicó los razones de su ausencia en la firma del pacto promovido este martes por más de 300 organizaciones y que 4 de 5 candidatos suscribieron rumbo al 1 de julio de 2018.

Luego de encabezar un mitin en el municipio de Guaymas, Sonora, Andrés Manuel López Obrador dijo que propuso a los organizadores del Pacto por la Primera Infancia enviar en su representación a Esteban Moctezuma, pero la respuesta fue negativa.

“Yo firmo todo lo que sea para beneficiar a la infancia”, señaló López Obrador. “-¿avisó que no iría o algo?”, cuestionó un periodista.

“Sí, sí se aviso y les propusimos que me representara Esteban Moctezuma, pero dijeron que no y entonces no pude”, señaló el candidato que continúa de gira por Sonora, quien aprovechó para señalar que sus adversarios no hacen campaña.

“Véanlos ustedes, están blanquitos o sea, no se asolean ¿saben como se dice esto en Tabasco? están puxos”

Escándalo por avioneta, estrategia predebate

El candidato aseguró que las críticas por el uso de una avioneta para trasladarse de Mexicali a Nogales responde a una estrategia de sus adversarios para crear un escándalo antes del debate del próximo domingo 22 de abril.

López Obrador aseguró qué era necesario el uso de esta aeronave para trasladarse de un punto a otro pues eran más de mil kilómetros los que tenía que recorrer.

Ante las opiniones de sus adversarios, el candidato presidencial agregó que siempre que sea necesario usará este tipo de aerotransporte.

“Es un taxi ¡pero es privado! es de servicio público”, dijo López Obrador. ¿Va a seguir viajando en avioneta?, cuestionaron al candidato.

“Sí, donde se necesite, si voy a hacer un traslado a la sierra no tengo problemas. Ayer eran más de mil kilómetros, pues sí existe ese sistema de transporte que no es en estos casos exclusivo o privado, sino que es un servicio público, por qué no”, respondió.

Sondeo le genera “ternura"

Finalmente, el candidato señaló que el sondeo realizado a universitarios de instituciones privadas, y publicado un diario de circulación nacional, le generaba “ternura” toda vez que el resultado lo coloca 20 puntos por debajo de Ricardo Anaya.

“En las últimas dos semanas hemos crecido tres puntos, estamos más de 20 puntos arriba. Hoy me dan ternurita los de Reforma, que sacan una encuesta cuchareada”, bromeó el aspirante a la Presidencia.

López Obrador continuará este martes y miércoles realizando actos de campaña en Sonora y Sinaloa.