Elecciones 2018: AMLO extiende su mano franca a Salinas y 'Jefe Diego'

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), declaró que Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos están desesperados por sus posibilidades de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, por lo que les pidió que se calmaran y les ofreció su mano franca.

"No quiero terminar sin darle un mensaje a Carlos Salinas de Gortari y a Diego, con todo respeto. Tengo información de que están muy activos tratando de unir al PRI y el PAN sobre todo arriba en la cúpula para enfrentarnos y están fomentando la guerra sucia, azuzando, yo les sugiero que se serenen, que se tranquilicen, no le vamos a hacer daño a nadie".

Desde Querétaro, López Obrador manifestó que su única intención es que las cosas mejoren en México, así que negó buscar venganza y prometió que nadie sería perseguido ni desterrado.

"Lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de todos los mexicanos, queremos que se termine el influyentismo, que haya justicia, que haya paz y tranquilidad; les recuerdo que no es mi fuerte la venganza, nosotros no queremos venganza y siempre van a tener extendida mi mano franca y sincera, no tengo enemigos, tengo adversarios y ellos siempre van a ser mis adversarios respetados. Nadie va a ser perseguido ni desterrado".