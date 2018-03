Elecciones 2018: AMLO exige que Morena revise viabilidad del nuevo aeropuerto.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia exigió en un video publicado por medio de su red personal de Twitter que se revise la viabilidad de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y le pide a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cumpla su compromiso de hacer una comisión entre Morena, el gobierno actual y el CCE para analizar la situación.

"Espero de manera paciente que se cumpla el compromiso para formar la comisión entre el gobierno actual, nosotros (su equipo de campaña) y el sector empresarial”.

Por su parte Juan Pablo Castañón no tiene la menor duda de que el proyecto traerá beneficios para México.

Al morenísta considera de suma importancia la revisión de los contratos del aeropuerto de Texcoco para que se analice la viabilidad de la obra y si haga de una manera transparente

"Que se conozcan los contratos, se transparenten y se analice la viabilidad de esta obra que se estima que costaría alrededor de 300 mil millones de pesos, estamos hablando de una inversión cuantiosa y no queremos que se convierta en un elefante blanco, no queremos mucho menos que sea una especie de Fobaproa", expresó AMLO.

Esperemos que se cumpla el compromiso de transparentar los contratos del nuevo aeropuerto y revisar su viabilidad técnica y económica https://t.co/Kqx4VwcpyD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 26 de marzo de 2018

De igual forma aseguró que los empresarios como Carlos Slim, Carlos Hank Rhon y el ex cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard, no se opondrán a la revisión de dichos contratos.

"Ellos y otros que están recibiendo estos contratos no se opondrían a que haya una revisión, que haya transparencia. Es por el bien de todos y el bien de la Nación. Es mucha la crisis económica y social como para no revisar estos temas, es insensato decir ya está todo acordado, se aprobó de conformidad con la ley, no tenemos por qué informar sobre este asunto, dar carpetazo, eso no se puede, eso no conviene", comento Andrés Manuel.

Empresarios demandamos certidumbre para las inversiones pic.twitter.com/OBGAqwnQEw — CCE (@cceoficialmx) 26 de marzo de 2018

AMLO afirma que se puede llegar a tener un dialogo pacífico entre todas las partes involucradas para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los mexicanos.

"Lo podemos lograr porque no hay, creo yo, nadie que desee hacerle un daño al patrimonio de la nación".

Tatiana Couthier publico en su cuenta de Twitter lo que opinó AMLO en la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción sobre la construcción del NAIM.

¿Qué propone #YaSabesQuién para el nuevo aeropuerto? Revisar fundamentos técnicos y la transparencia de los contratos.

- Aquí lo que dijo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción: pic.twitter.com/wlrSPi5JD5 — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 24 de marzo de 2018

Para finalizar el candidato de Morena comentó que su preocupación por el nuevo aeropuerto que se planea construir en el Lago de Texcoco, es porque de llegar a la presidencia de la República en el 2018 a su gobierno le tocará construirlo y pagarlo ya que quedará terminado en el 2024. Reiteró que no se le puede dar carpetazo al proyecto y que debe de tener una aprobación de todos siempre a corte a la ley y con transparencia.

"Es insensato decir que ya está todo acordado, que se aprobó con conformidad con la ley, no podemos dar carpetazo. Al gobierno, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros, a los ciudadanos conviene que haya transparencia", agregó.

Por su parte el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, comentó que 120 mil millones de pesos seria el costo por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).