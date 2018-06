Elecciones 2018: AMLO exhibido con grabación donde pacta con PRI .

Jesús Ortega, líder del PRD, presentó la grabación de una conversación donde se comprueba el pacto entre el actual candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el PRI y sus aliados del PVEM rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

En el audio e se escucha a Ricardo Monreal, exdelegado de Cuauhtémoc y actual coordinador terrotorial de la campaña de AMLO, en un conversación con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, donde presuntamente acuerdan la liberación de tres mujeres que fueron detenidas en 2015 en el Aeropuerto de Tapachula por portar más de un millón de pesos.

Ortega, integrante del Pacto por México que abandera Ricardo Anaya, sostuvo que esta grabación acredita la existencia de un pacto entre Morena, el PRI y sus partidos aliados y que llegó de manera anónima a las oficinas del PRD.

En el audio de cinco minutos se escucha a Monreal pedirle ayuda al gobernador chiapaneco para que sean liberadas tres mujeres que fueron detenidas en el Aeropuerto de Tapachula por portar más de un millón de pesos.

-No me dejes solo, hermano- dice Monreal.

-No hermano, estoy presionando y no me contesta el PIN, ya le mandé tres PINS. Te voy a decir qué me puso mi procurador porque está ahí con el delegado de la PGR, está ahí pegado. Le estoy encargando el tema- responde Velasco.

-El acuerdo es que van a salir, ¿no?- enfatiza Monreal.