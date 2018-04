Elecciones 2018: “AMLO es un espanta inversiones”, dice Anaya.

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente criticó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurando que con su actitud se ha convertido en un espanta inversiones y lo tachó de político retrógrada.

"Andrés Manuel López Obrador es un espanta inversiones, con su actitud lo que él provoca es que todas las inversiones se vayan y esto es muy delicado para el país porque cuando no hay inversión no crece la economía y no se generan empleos", dijo Anaya.