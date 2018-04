Elecciones 2018: AMLO es el “espantainversiones" asegura Anaya

El candidato de la coalición Por México al frente, en las próximas elecciones del domingo 1 de julio de 2018, Ricardo Anaya Cortés, señaló que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el "espantainversiones" al proponer que se cancele el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Anaya Cortés dijo que un nuevo aeropuerto atraerá a más turistas extranjeros, que son quienes gastan más en beneficio de trabajadores del sector como taxistas, retauranteros, camareros, entre otros, ya que la derrama de una estancia promedio en México por visitante internacional es de 18 mil pesos.

El candidato panista detalló que de ganar la eleccion presidencial va a auditar la obra pero no a cancelarla. Apunto que no permitirá corrupción, por lo que en caso de conflicto de interés o algún otro tipo de irregularidad sancionará a los responsables, pero no se meterá con la inversión, que aseguró, tendrá beneficios en el bienestar de las familias.

Anaya no sólo calificó de retrógrada a López Obrador, también lo llamo incongruente luego de haberse publicado una fotografía en la que usa una aeronave privada para su traslado como parte de su gira por Sonora.

Por todo ello calificó de sensata e inteligente la idea de seguir con una obra en la que ya se han invertido millones de pesos.

Finalmente al ser cuestionado por un sondeo que lo ubica como preferido entre los universitarios, declaró que los estudiantes serán definitorios en la elección ya que influyen en sus familias, por lo que va a continuar yendo a más universidades como parte de su campaña.