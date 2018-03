Elecciones 2018: AMLO el religioso, ”porque Cristo es amor y la justicia es amor”.

El periodo de campañas comenzó formalmente el viernes 30 de marzo, sin embargo el nuevo Andrés Manuel López Obrador prefirió quedarse en su rancho reflexionando sobre Jesúcristo y posponer su evento de arranque hasta el domingo 1 de abril.

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia fue altamente criticado desde hace una semanas debido a sus supuestas creencias religiosas , las cuales tras su alianza con el PES, pretende llevar a la política. Lo contradictorio del tabasqueño es que toda su carrera política se ha considerado un liberalista, hasta que los temas religiosos comenzaron a ser más notorios desde que agregó a su coalición de Morena y PT, al Partido Encuentro Social.

“Cuando me preguntan de qué religión soy, digo que soy cristiano, en el sentido más amplio de la palabra, porque Cristo es amor y la justicia es amor”.

Con la finalidad de respetar la semana santa y y la religión de todos los mexicanos, AMLO tuvo un tiempo de reflexión desde su rancho situada en el estado de Chiapas sobre las ideologías de varios expresidentes de México sobre la relación entre la religión y la politica, como lo son Francisco I. Madero y Benito Juárez.

"En estos días de guardar estamos en Palenque, con la familia. Son días para la reflexión. Recuerdo que Madero era juarista y los conservadores lo cuestionaban. Él insistía, decía que Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Y en efecto, Juárez cuando iba a dar a conocer las leyes de Reforma, en sus mensajes introductorios hablaba de que ojalá protegiera a los liberales la providencia divina", dijo López Obrador.

"Hace poco, el papa Francisco hablaba que los no creyentes, cuando defienden una causa justa, son profundamente humanos y profundamente cristianos. Así me ubico respetuoso de todas las creencias, de todas las religiones y respetuoso de los no creyentes", agregó el tabasqueño en un video difundido en sus redes sociales.