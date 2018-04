Elecciones 2018: AMLO dice "no voy a reelegirme como Chávez"

Durante su evento proselitista en Atizapán de Zaragoza, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que de resultar ganador en las próximas elecciones el domingo 1 de julio, no se reelegirá como Hugo Chávez, ex gobernador de Venezuela por más de una década.

"Ya me están queriendo comparar con (Hugo) Chávez. Les aclaro: yo no voy a reelegirme. Son nada más seis años; por principio, estoy en contra de la reelección."

Andrés Manuel dijo que seis años serían suficientes para dejar las bases de la transformación del país y que esto no lo logrará un solo hombre sino todos los mexicanos en conjunto.

"Seis años van a ser suficientes para dejar las bases del México nuevo, de la patria nueva que vamos a construir entre todos; también aclaro, esto no es asunto de un solo hombre, ni de un puñado de dirigentes, es asunto de todos. Ustedes lo entienden perfectamente"

También recordó que a él no le interesa pasar a la historia como un gobernador que esté al frente de México durante muchos años, como lo fueron Porfirio Días o Antonio López de Santa Anna, en su tiempo.

Es por eso que una de sus propuestas es la revocación de mandato, y dejó en claro que si alguna de sus decisiones no son las correctas para México el dimitirá del puesto.

En eventos pasados ha reiterado que no es partidario de la reelección, por lo que no se le debe comparar con Hugo Chávez u otros presidentes que han modificado las leyes a su conveniencia.

“No soy partidario de la reelección. Hay presidentes en otros países que llegan y encuentran una situación muy complicada, empiezan a gobernar, lo hacer bien, modifican las leyes y luego se quedan más tiempo. Yo no voy a reelegirme. Es un asunto de principios. No creo en la reelección” Andrés Manuel López Obrador en The Real Estate Show 2018, Ciudad de México