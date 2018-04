Elecciones 2018: AMLO defenderla sus votos de la mafia del poder.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia’ rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, aseguró que defenderá sus votos de la mafia del poder, conformada por los partidos de José Antonio Meade y Ricardo Anaya (PRI-PAN) los cuales quieren robárselos como lo hicieron en el 2006 y 2012.

Como ocurrió en elecciones anteriores, de acuerdo con la versión de AMLO, los partidos de las coaliciones “Todos por México” y “Por México al Frente” buscan aliarse para vencerlo en las próximas votaciones.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que el fue el vencedor del primer debate presidencial y que con dicha victoria rebasó los 50 puntos de intención de voto, factor que es importante proyectar en los próximos sondeos de opinión, ya que sus rivales electorales buscan combinar esfuerzos para derrotarlo.

“No hay que olvidar que ya lo hicieron en el 2006: los del PRI de arriba apoyaron a Felipe Calderón, y en el 2012 los del PAN de arriba llamaron a votar por Enrique Peña Nieto. Tenemos que prepararnos bien para no confiarnos. Tenemos que defender los votos”, señalo AMLO.

Este lunes se publicó la encuesta de Massive Caller, en la cual Andrés Manuel sigue a la cabeza con 35.72% de preferencia del voto. En segundo lugar está el abanderado del PAN, Ricardo Anaya, con 27.31%, y en tercero José Antonio Meade, del PRI con 12.19 por ciento.

Andrés Manuel López Obrador afirma que su “su autoridad moral” fue lo que lo llevo al triunfo en el primer debate ya que fue una característica que lo protegió de las mentiras que sus adversarios dijeron sobre él.

“Nos fue muy bien porque estuvimos lidiando con quienes querían golpearnos, ponernos mal, ponernos en ridículo. Y no pudieron, eso sí se les puedo asegurar. Utilizaron mentiras, calumniaron en grande una y otra vez y no lograron su propósito. Tengo un escudo que me protege: es mi autoridad moral”.