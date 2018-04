Elecciones 2018: AMLO critica el NAIM con historieta .

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República de la coalición 'Juntos Haremos Historia', critica la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) con una historieta que explica porque está en contra del proyecto y como analizará la situación de llegar a ganar las elecciones del domingo 2 de julio del 2018.

Este lunes, el abanderado de Morena, PT y PES difundió un cómic el cual explica los problemas que genera el suelo de la zona, al confluir nueve ríos, el impacto ecológico que causaría y defiende su alternativa de remodelar la base aérea de Santa Lucia para construí ahí el nuevo Aeropuerto.

De igual forma la historieta de AMLO hace énfasis en las preocupaciones que ha generado la obra respecto a la tema corrupción, destaca que las pistas del aeropuerto actual, que son un patrimonio de la nación deberían ser destruidas y cuestiona que la zona donde se está construyendo el NAIM "quedará muy lejos de la Ciudad de México para viajes de corta distancia".

La propuesta de Andrés Manuel propone que se lleve a cabo la formación del Sistema Aeropuertario del Valle de México, que incluye al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez y la base aérea militar Santa Lucía.

De acuerdo con la historieta, el Aeropuerto de Santa Lucía tendría dos pistas comerciales adicionales y una terminal de pasajeros, lo que disminuiría la saturación del actual Aeropuerto. AMLO pone como ejemplo otras ciudades del mundo, como Nueva York o Fránkfurt las cuales cuentan con más de un aeropuerto.

La propuesta del candidato de Juntos Haremos Historia ha sido criticada tanto por el gobierno actual del PRI, como por los candidatos a la presidencia de México, como José Antonio Meade, candidato de Todos por México y Ricardo Anaya de Por México al Frente.

Por su parte el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, quien es el responsable del NAIM, comentó a finales de marzo que la cancelación del proyecto tendría un costo de 120 mil millones de pesos .

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo y Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), coinciden en que no construir el NAIM sería muy grave para la imagen de México.

“Sería catastrófico y una vergüenza como país parar la construcción del nuevo aeropuerto. La demanda del aeropuerto ha aumentado porque más mexicanos usan ese medio de transporte y no podemos detener el progreso del país", expresó el titular de la Sectur.

De la Madrid aprovecho para promover el programa de su dependencia 'Viajemos por México' y afirmo que la industria turística necesita de aeropuertos como el NAIM para posicionarse a nivel mundial, y que somos uno de los países más visitados.

El presidente de la Canaero se encuentra a favor de la construcción del NAIM, ya que su cancelación haría a México poco competitivo en la industria de los aerotransportes.

"Los efectos de no construir el Nuevo Aeropuerto serían catastróficos (...) La Canaero no apoya el proyecto de López Obrador de construir otro aeropuerto en la base aérea (Santa Lucía), la mejor opción es el nuevo aeropuerto. No es un tema político, es un tema de industria", dijo Sergio Allard.