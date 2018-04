Elecciones 2018: AMLO “corruptos y uñas largas se van por un tubo”

El candidato de la coalición Juntos haremos historia, por la presidencia de México, en las próximas elecciones del domingo 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que el movimiento al que pertenece está abierto a cualquier persona de “buena voluntad”, pero no aceptará a los corruptos, mañosos y uñas largas.

Sin embargo, advirtió durante su gira en Matamoros, Tamaulipas, que hay que tener cuidado con “los mañosos” que piensen que su equipo será lo mismo, y que no aceptará a los que quieran cambiarse porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) “están en picada”.

“Cuidado con los mañosos que estén pensando que va a ser lo mismo, porque al que le vayan creciendo la uñas le vamos a dar manicure con machuela. No queremos corruptos, no es que como ya está en picada el PRI y el PAN se vienen con nosotros y se van a colar. Se van a ir, pero por un tubo, aquí no queremos corruptos”, aseveró AMLO.