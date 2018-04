Elecciones 2018: AMLO aseguró que Meade será sacrificado

De gira por el Estado de México, el candidato a la Presidencia de México, en las elecciones del 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que sobre José Antonio Meade Kuribreña hay mucha presión y será sacrificado por “la mafia del poder” e identificó a su coordinador de campaña Aurelio Nuño como el origen de esta. “Se precipitó, están muy nerviosos y está mal asesorado, porque lo dejaron mal. Yo creo que es Nuño, que se quedó Nuño con las ganas”.

En ese sentido recomendó a Meade poner mucha atención porque es posible que los errores que está cometiendo sean para preparar su declinación por Ricardo Anaya, abanderado de la coalición Por México al Frente.

Sobre Anaya Cortés señaló que es “un mentirosillo” y “un mafiosillo vulgar” y descartó realizar un debate entre los dos.

“Imagínense que un mentirosillo como este hombre, un mafiosillo vulgar, vaya a gobernar a México toco madera toco madera, toco madera ¿ no valdría la pena un cara a cara? No, no, no, puedo perder la cartera es muy ladrón”, puntualizó.