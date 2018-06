Elecciones 2018: AMLO asegura que estas serán las últimas elecciones con sospecha de fraude

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que estas serán las últimas elecciones con la sospecha de fraude, de ganar el próximo domingo 1 de julio.

Durante el cierre de campaña de Carlos Lomelí en Guadalajara Jalisco, Andrés Manuel señaló que de resultar electo terminará con los fraudes electorales para que haya democracia.

Afirmó que se llevará a cabo un cambio profundo de manera pacífica, sin violencia, porque las otras tres transformaciones fueron con armas aunque los héroes no lo querían pero así se dieron las circunstancias.

“El cambio no va a quedar en la superficie, no será un gatopardismo: será una transformación pacífica, ordenada, pero igual de profunda que la Independencia, que la Reforma y que la Revolución... Que nadie se asuste si uso la palabra radical, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de injusticias y de privilegios. Va a cambiar el régimen con este movimiento”.

Para poder realizar esta transformación, López Obrador destacó la importancia de contar con el apoyo de los gobernadores.

"Toco madera, pero si no es el doctor Lomelí, vuelvo a tocar madera. Tendría que cuidar la cartera; de plano, no les tengo confianza. Ya conozco a unos que se hacen pasar por progresistas que estuvieron con nosotros y nos dieron la espalda, nos traicionaron. No estamos apoyando a (Enrique) Alfaro, que quede claro, no le tenemos confianza. Es Carlos Lomelí"