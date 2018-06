Elecciones 2018: AMLO asegura que el poder no lo va a marear

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, no lo va a marear el poder, ya que está acostumbrado a resistir esas tentaciones.

Desde un mitin en Chihuahua, Andrés Manuel afirmó que no traicionará ni defraudará a sus seguidores, ya que no quiere pasar al basurero de la historia como como Santa Anna como Victoriano Huerta, también mencionó a Carlos Salinas de Gortari, y acusó a Vicente Fox de ser el traidor a la democracia. A Felipe Calderón lo criticó de irresponsable y lo señaló de haberse robado la presidencia y convertir al país en un cementerio.

“Tengo principios, y es lo que estimo más importante en mi vida, hasta que me muera voy a hacer de mi vida pública una línea recta, voy a ser consecuente (...) los que no tienen convicciones se marean con el poder, se suben a un ladrillo y se marean".

López Obrador recalcó que él está acostumbrado a resistir ese tipo de tentaciones del poder, pero que tiene los pies en la tierra.

“El poder atonta a los inteligentes y a los tontos, para decirlo amablemente los vuelve locos. Yo tengo los pies en la tierra, estoy bien anclado, no voy a cambiar mi manera de pensar, ni mi forma de ser, voy a seguir siendo la misma persona. No me va a marear el poder, estoy acostumbrado a resistir tentaciones como ustedes comprenderán”