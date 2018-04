Elecciones 2018: AMLO asegura que Slim está en su contra.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, asegura que las declaraciones que hizo el empresario Carlos Slim en su contra con respecto a la construcción del NAIM son parte de una estrategia de Enrique Peña Nieto para desacreditarlo en el primer debate presidencial.

Este Lunes, Slim dio una conferencia de prensa en las instalaciones de Grupo Financiero Inbursa, en la Ciudad de México, donde opino sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y se mostró a favor de su construcción calificándolo como un detonador económico y social para el país.

Por su parte el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, AMLO, asegura que las declaraciones del presidente de Grupo Carso bien podrían ser una estrategia ideada por el actual gobierno priista de Enrique Peña Nieto o del expresidente Carlos Salinas de Gortari para restarle puntos al tabasqueño en la contienda electoral, teniendo en cuenta que el primer debate está a la vuelta de la esquina.

Después de su mitin en San Luis Río Colorado, Sonora, el abanderado de Morena-PES-PT comentó que es normal que el hombre más rico de México esté en contra de la suspensión del nuevo aeropuerto ya que "es uno de los cuatro principales contratistas de ese proyecto".

Sin embargo, AMLO aseguró que Carlos Slim está en todo su derecho de mostrarse a favor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y de invertir en el proyecto siempre y cuando "sea con sus recursos, no con los recursos de todos los mexicanos".

"Es un barril sin fondo, no es negocio para la nación. No es negocio para los mexicanos. (Es) para un pequeño grupo, para los contratistas, ellos sí van a ganar mucho, pero el país no tiene presupuesto para financiar una obra faraónica", puntualizó Andrés Manuel.