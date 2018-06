Elecciones 2018: AMLO asegura no habrán mas palancas para plazas de maestros.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, aseguro en Oaxaca que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, la práctica de uso de "palancas"en el magisterio para cambiarse de plaza y que lo maestros no trabajen en las zonas alejadas de México se acabarán.

Acompañado de los candidatos al Senado, Susana Harp y Salomón Jara, en el cierre de campaña en la entidad, el abanderado de Morena, PT y PES, criticó la práctica de los maestros de cambiar de plaza para acercarse al centro de la ciudad y no laborar en comunidades alejadas.

"Vamos a apoyar a los maestros que trabajen en las comunidades más apartadas, no es de que salí de la Normal y me mandaron hasta la mazateca, pero como estoy palanca, me fui acercando a Oaxaca y ahora ya estoy en el medio urbano, ues sí se quieren venir al medio urbano, pero van a ganar más los que estén allá en la mazateca", afirmó.