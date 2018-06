Elecciones 2018: AMLO apoyará a los jóvenes de preparatoria

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, prometió hacer de los adolescentes su prioridad, de resultar ganador de las elecciones, el próximo domingo 1 de julio.

“Se va a dar atención especial a los jóvenes. Van a ser los predilectos. (...) Los que estudien en la preparatoria, todos, van a tener becas. No queremos que haya deserción escolar, porque en ese nivel es donde más existe ese fenómeno. Vamos a tener atención especial a los adolescentes”

Durante el cierre de su campaña regional en Morelia Michoacán, el aspirante presidencial indicó que esa es la edad más riesgosa por lo que es necesario darle atención especial a los jóvenes de esa edad. Prometió dar becas para todos los que estudian nivel medio superior ya que la educación gratuita será impulsada como método para reducir la deserción escolar.

“Ese es el nivel de escolaridad en el que se registra más deserción porque se inscriben en el primer año pero no llegan al tercero porque no tienen para el pasaje, no tienen ni siquiera para lo más indispensable, por eso van a recibir una beca”.