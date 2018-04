Elecciones 2018: AMLO aplaude la eliminación de fuero.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, aplaudió la reforma para eliminar el fuero constitucional a los servidores públicos, incluido el Presidente de México, aprobada por la Cámara de Diputados.

“Está muy bien, no debe haber ni privilegios y si no lo eliminan ellos lo vamos a eliminar nosotros”, dijo AMLO tras un mitin.

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de López Obrador aseguró por medio de su cuenta personal de Twitter que el eliminar el fuero a funcionarios es un paso hacia adelante para AMLO y sus propuestas.

De igual forma Andrés Manuel presumió, a tan solo unos días del debate, como según las encuestas se encuentra a más de 20 puntos arriba de su contrincante más cercano, por lo que no se le hace raro "que nos estén atacando un día sí y el otro también”.

AMLO aseguró que a diferencia de las elecciones presidenciales del 2006 y 2012, años en los que también busco llegar a la presidencia de México, va mucho mejor en cuanto a la preferencia de los votantes y reafirmo que los de "la mafia del poder, no tienen un candidato” ya que los votos se encuentran divididos entre varios de los candidatos.

El abanderado de Morena, PT y PES, pidió a los habitantes de Sinaloa que confiaran en él, ya que fijará precios de garantía para los productos del campo, los cuales serán bien pagados a los productores, aseguró que habrá trabajo y bienestar y anunció que el 8 de mayo se reunirá con familiares de las víctimas de la violencia y desaparecidos de la zona.

De igual forma habló sobre la guerra que trae "la campaña de miedo del PRI" contra su campaña y dijo:

“Confió en que no le afectará porque la gente está decidida en favor del cambio, ya no les funciona, están mal asesorados, no les sirven los asesores que tienen de México y del extranjero, les cobran mucho pero no son buenos”.