Elecciones 2018: AMLO agregará boleta extra para votar por revocación de mandato

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, propuso que en las siguientes elecciones locales, para diputados o alcaldes, se entregue una boleta extra para votar por la revocación de su mandato, de resultar ganador de las elecciones, el próximo domingo 1 de julio.

"Ya me comprometí a someterme a la revocación del mandato. Me voy a poner a prueba, va a haber una consulta ciudadana a mitad del sexenio y se le va a preguntar a la gente en la elección intermedia, cuando se celebren elecciones de diputados o presidentes municipales.

Durante un evento proselitista en León Guanajuato, López Obrador explicó que en la boleta extra se preguntará si el presidente continuará con la administración, por lo que es un desafío que quiere lograr.

"Va a venir una boleta y se le va a preguntar en esa boleta a la gente: ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente?, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Se va a aplicar la democracia participativa y, como voy a querer terminar el sexenio, me voy a apurar para ganar la consulta. Es un desafío: voy a gobernar los seis años, no más, porque también soy partidario del principio de sufragio efectivo no reelección"