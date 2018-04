Elecciones 2018: AMLO acusa patrocinio de la serie "Populismo en América Latina"

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a personajes como Claudio X. González, presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México y Roberto Hernández, exdirector de Banamexx, de patrocinar la serie "Populismo en América Latina"

Hace algunos días, usuarios de las redes sociales denunciaron que ciertos camiones de transporte en la Ciudad de México, tenían publicidad de una serie llamada "Populismo en América Latina", en la que aparece una imagen con la foto de Andrés MAnuel a lado de Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y Lula da Silva, ex presidentes de Venezuela, Argentina y Brasil.

Acá en el centro de CDMX, propaganda que no propaga más que guerra sucia (como lo había reportado @temoris ). ¿Qué dices @INEMexico ? Ojo: @tatclouthier @JohnMAckerman pic.twitter.com/qzakBL0kUB

Las imágenes anuncian que la serie será estrenada "próximamente" pero no se conocen más detalles oficiales, solamente que han sido visto los camiones en delegaciones como Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

Ayer vimos este camión sobre Vito Alessio Robles. Según es una serie pero no dice por qué canal... o de qué se trata... ¿alguien? pic.twitter.com/dmSBIxi16V

El candidato ha declarado que la serie contiene cinco capítulos, uno del populismo en el mundo, otro sobre Juan Domingo Perón en Argentina, el tercero es acerca de Brasil y Lula da Silva, otro más de Venezuela y Hugo Cháves, y finalmente el quinto es de él en México.

También agregó que varias cadenas de televisión se negaron a transmitir la serie.

Si resulta ser que la serie se programe en los cines, Andrés Manuel lanzó una invitación hacia la ciudadanía.

"Los que van al cine, lo único que les pido es que se enteren lo canalla que son los de la mafia del poder, la inmoralidad de esta serie. Cuando estén viendo estos mensajes, que se den cuenta que es gente muy baja, muy sucia, que no quiere que haya progreso y justicia en México, lo que quieren es seguir saqueando y robando. Yo estoy seguro que estas campañas no van a prosperar, porque el pueblo no es tonto. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto"