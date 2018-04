Elecciones 2018: AMLO acusa a Mancera de traición a la CDMX

El candidato a la presidencia, en las elecciones del 1 de julio de 2108, de gira por Nayarit, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Marcelo Ebrard, coordinador de la defensa del voto en la Primera Circunscripción, coincidieron la mañana de este jueves con Miguel Ángel Mancera y lo calificó como un traidor a la CDMX.

El encuentro ocurrió en un hotel de Tepic y de acuerdo con el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, él prefirió no desayunar en ese lugar porque el ex procurador y jefe de gobierno traicionó a la Ciudad de México.

“Estaba ese restaurante lleno de gente que no me cae bien, yo no odio a nadie pero ya hay unos que de plano", dijo López Obrador al término de un mitin en Santiago Ixcuintla. "Yo creo que traicionó al pueblo de la Ciudad de México y por eso me fui a desayunar a otra parte", agregó AMLO.

"Además es la hora del desayuno, se está uno levantando. Imagínense cuando menos que tenga uno un panorama distinto”, dijo en tono sarcástico.

Mancera Espinosa fue designado por el candidato Ricardo Anaya como coordinador del Proyecto de Gobierno de Coalición y este jueves acudió a Nayarit para sostener encuentro con el gobernador Antonio Echevarría y empresarios nayaritas.