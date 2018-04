Elecciones 2018: AMLO “El TELCAN debe continuar y beneficiar a todos”

El candidato de la coalición Juntos haremos historias, en las elecciones del próximo domingo m1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que la relación entre México, Estados Unidos y Canadá deben continuar y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe continuar y beneficiar a los tres países.

Durante su participación en la asamblea de American Chamber of Mexico, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), AMLO dijo que el trato del gobierno estadounidense es discriminatorio y esta relación debe basarse en el respeto mutuo, porque lo que ha venido sucediendo no es deseable.

“Tengo información que ya se han avanzado en algunos acuerdos, no sean dado a conocer por razones que desconozco, debería haber más información para que no nos vayan a sorprender con un acuerdo que no sea benéfico para el sector productivo del país y también para nuestros socios comerciales”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El candidato también dijo que los sueldos entre los países que integran el TLCAN deben ser homologados, porque "no es posible que un trabajador en Mexico gane 10 veces menos”.

Al ser cuestionado de por qué incluyó en su equipo a Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado, el candidato dijo que está “buscando la reconciliación del país y está incluyendo a personas que han sido perseguidas y excluidas.

Elecciones 2018: AMLO “El TLCAN debe continuar y beneficiar a todos”

En el caso de “Napito”, aseguró a la moderadora del encuentro, a la periodista Adriana Pérez Cañedo, que “no lo conozco, nunca lo he visto”, pero lo incluye porque “según nuestro punto de vista, fue víctima de persecución”.

En el caso de la ex lideresa de una policía comunitaria en Guerrero, dijo, que él no cree que todos los perseguido sean culpables, y añadió que muchos de nuestro héroes de la patria estuvieron en la cárcel.

En su ponencia, reiteró que su prioridad es acabar con la corrupción desde arriba y que va a vender los lujos de los funcionarios públicos porque es pura "fantochería".