Elecciones 2018: A sacar a los del PRIAN, convocó AMLO

A 18 días de las elecciones, “vamos a hacer historia”, reiteró el candidato Andrés Manuel López Obrador, “ha habido tres trasformaciones, vamos a realizar la cuarta transformación” al tiempo de hacer un llamado para sacar a “los de la mafia del poder, los del PRIAN, los invito a participar”. Vamos a gritar el 1 de julio “viva México”.

De la misma forma, recalcó que la corrupción, es el principal cáncer que está acabando con México por lo que se comprometió a acabarla, además de moralizar al país. “En los últimos 20 años pasamos del lugar 60 al 135, somos de los países más corruptos del mundo y me da vergüenza”.



El abanderado de los partidos Morena, PT y PES, calculó que los políticos corruptos se roban unos 500 mil millones cada año, por lo que al recuperarlos se van a liberar fondos para el desarrollo, ya que también se ahorrarán 300 mil millones de pesos provenientes de privilegios y súper salarios de hasta 650 mil pesos al mes de altos funcionarios, por lo que con ese dinero se liberará dinero para el desarrollo.



Durante su participación en el último y tercer debate presidencial dijo que: “voy a cancelar la esencia de la reforma educativa, lo que se aprobó tiene más que ver que una reforma laboral, es un mecanismo de coerción, represión a los maestros, tiene una orientación neoliberal, del extranjero, es del Fondo Monetario Internacional y no resuelve los problemas educativos. Los maestros no venden plazas ¡ya basta!”, recalcó. Al tiempo de comprometerse de aumentar su salario, lo mismo que a los médicos y demás trabajadores del gobierno.



Dijo que no debe haber represión a los maestros, “se esmeraron en degradar a los maestros, campaña de desprestigio al maestros. Nos vamos a poner de acuerdo, para formar un nuevo plan educativo, sin afectar los derechos laborales de los maestros”, reiteró, ya que la actual mal llamada reforma educativa se utilizó con propósitos persecutorios, “hay que incentivar, convencer, concientizar, no imponer las cosas”, reiteró.

Se cancela la mal llamada reforma educativa, porque no es. La evaluación educativa, no se oponen a la evaluación, lo que no quieren que sea el mecanismo para reprimir, castigar y humillar al maestro, sostuvo.



También puntualizó que se destinara más recursos a la ciencia y tecnología, se debe destinar el 1% del producto interno bruto se está aplicando la mitad. En el índice global de innovación en 2007 teníamos el lugar 37 y en 2017 el lugar 58, “hemos retrocedido como en todo”. María Elena Álvarez Bullya, dijo será nombrada para llevar a cabo esas innovaciones y quien ganó el premio nacional de ciencias. Vamos a fortalecer el Conacyt, por lo que será la directora. En Salud, añadió nombrará a Jorge Alcocer Varela, quien también fue premio nacional de Ciencias.

Externó que se gasta mucho en medicamentos caros, además de que es una simulación y se roban el dinero. Por lo que se debe ordenar el Seguro Popular.



“Vamos a fortalecer el plan de becas a científicos, el sistema nacional de investigadores son 30 mil”.

Dijo que se deforestó de manera irracional el país, por lo que se va sembrar un millón de árboles en el sureste.

Frases rotundas:

*“No tengo la culpa que esté 30 puntos arriba de ustedes dos –Meade y Anaya-, quienes con este debate pretenden remontar”.

*”Si no hubiera gobernado bien la Ciudad de México no estaríamos ganando 4 votos a 1”

* “Ahora no traje la cartera”.

* Seguro Popular, ni es seguro ni es popular.

*”No voy a meterte a la cárcel, le dijo a Anaya”, al reiterar que no se ha reunido con Peña Nieto y que la única foto que existe fue durante el debate presidencial de 2012.