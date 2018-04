“El Populismo en América Latina” se estrenará el 30 de abril

Censura inadmisible de @lopezobrador_ contra la difusión de una serie



Cada mexicano es quien debe decidir qué ver y qué no ver, no un mesías que subestima su capacidad de discernir



La libertad de expresión corre un grave riesgo con AMLO



Quien no lo vea, quizá luego se lamente pic.twitter.com/hjIE5a8EjO

— Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) 28 de abril de 2018