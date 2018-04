“El Populismo en América Latina”, la serie prohibida

La imagen del candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, junto a los expresidentes Hugo Chávez (Venezuela), Juan Domingo Perón (Argentina) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) que ha circulado de manera prohibida en camiones de CDMX durante esta semana publicitando la serie “El Populismo en América Latina”, es ilegal, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi) local.

“El Populismo en América Latina”, la serie prohibida

De acuerdo con información del periodista Ciro Gómez Leyva, para Imagen Noticias, los concesionarios de las rutas de transporte público, no autorizaron que los camiones llevaran dicha publicidad, señaló este jueves.

“La División” es la productora que está detrás de la serie “Populismo en América Latina" y acusan a @lopezobrador_ de presionar para que no sea transmitida. Nos enviaron esta carta: pic.twitter.com/kwL316Bvrs — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 27 de abril de 2018

Respecto al origen de Populismo en América Latina, que en su publicidad no detalla más, La División, una productora de programas y series especiales para diversas plataformas de televisión, con oficinas en la colonia Manuel Ávila Camacho, de Naucalpan, Estado de México, contactó a Imagen Noticias asegurando que ellos fueron los creadores de la serie, y la cual retrata un fenómeno especial en el continente.

“El Populismo en América Latina”, la serie prohibida

En el escrito, Javier García, productor ejecutivo y realizador, aseguró que se han hecho cargo de la objetividad histórica, la veracidad de los hechos reseñados y la pluralidad de las opiniones recogidas, "así como los altos valores de la propia producción”.

Esta es la carta de la "La División”, la productora que está detrás de la serie “Populismo en América Latina", acusan a @lopezobrador_ de presionar para que la serie no sea transmitida pic.twitter.com/eusqvEOsG1 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 27 de abril de 2018

AMLOVE V.S. La División

Javier García, quien también ofreció una entrevista a Gómez Leyva, acusó este jueves a López Obrador de "ejercer una presión ilegitima y antidemocrática" para que la serie no se transmita, la cual argumentó no puede ser descalificada si no se ha visto.

“El Populismo en América Latina”, la serie prohibida

"La serie es de populismo más no de López Obrador", sentenció.

Detalló que Populismo en América Latina fue realizada junto con académicos, investigadores, historiadores, politólogos y comunicadores, y que consta de cinco capítulos. Su difusión, aún se desconoce.

Claro Video (Carso) y Prime Video (Amazon) negaron que fueran a programar la serie. Netflix y Cinépolis hicieron lo mismo.

Pero, ¿qué ha dicho López Obrador? Este miércoles el aspirante presidencial acusó en un video y durante un mitin en Durango, que la serie es parte de una guerra sucia en su contra financiada por el exmandatario Carlos Salinas de Gortari, el presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México, Claudio X. González y el exdirector de Banamex, Roberto Hernández.

“El Populismo en América Latina”, la serie prohibida