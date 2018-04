“El Populismo en América Latina” ¿Donde verla? Y ¿Quién esta detrás de ella?

Luego de varios días de información confusa y ante la poca presencia en redes sociales de su productora “La División Film”, periodistas como Pascal Beltrán del Río confirmaron en redes sociales que la serie “El Populismo en América Latina” será transmitida en la cadena National Geographic en Español.

“A partir del próximo lunes, a las 21 horas (tiempo de México), National Geographic transmitirá la serie documental ‘El Populismo’”, señaló Beltrán del Río en Twitter.

Pese a que supuestamente la serie trataría sobre el “Populismo” en “América Latina”, también aparecen Donald Trump y Vladimir Putin en la lista de supuestos “populistas”.

A partir del próximo lunes, a las 21 horas, National Geographic transmitirá la serie documental "El Populismo" .



Lunes 30: Introducción al Populismo

Martes 1: Lula

Miércoles 2: Chávez

Jueves 3: Perón

Viernes 4: Putin

Sabado 5: Trump

Domingo 6: López Obrador — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) 28 de abril de 2018

Ésta es la productora detrás de la serie 'Populismo en América Latina’

La casa productora ‘La División’ se atribuyó la realización de la serie ‘Populismo en América Latina’, la cual lanzó una campaña publicitaria en autobuses de la Ciudad de México donde aparece Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición ‘Juntos Haremos Historia.

En los anuncios, además de López Obrador, aparecen el fallecido expresidente venezolano, Hugo Chávez, y el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de los comicios electorales en México el próximo 1 de julio, Colombia y Brasil también votarán para elegir a sus próximos presidentes. Colombia lo hará el 17 de junio y Brasil el 28 de octubre.

Para la realización de ‘Populismo en América Latina’, Javier García, productor ejecutivo y realizador de la serie, explicó que estuvieron involucradas personas que investigaron la veracidad de los hechos mencionados y trataron de incluir opiniones de personas enteradas en el tema.

El productor explicó que ‘La División’ elaboró este documental porque trata "un fenómeno de especial relevancia para América Latina en un año en que están previstas elecciones en varios países”.

García explicó este viernes en entrevista con Grupo Fórmula que 'Populismo en América Latina' es un documental que consta de cinco capítulos, cada uno de entre 30 y 45 minutos de duración. El primero de ellos es una introducción histórica al populismo,

El productor especificó que la serie aún no cuenta con un canal de salida.

García remarcó que 'Populismo en América Latina' es "una serie de populismo, no de Andrés Manuel López Obrador.

En su página de internet, 'La División' específica que realizan películas cortas, largas y de ficción, y documentales para televisión.

En el sitio se menciona que Javier García y Olga de Orellana son los productores ejecutivos de la empresa, mientras que Enelio Farina es uno de los directores que trabaja en la misma.

Otros directores enlistados por ‘La División’ son Gustavo Garzón, Pilar Zapata, Alejandro Guzmán, Alex Toledo y Reydecel.

Entre los proyectos en los que los directores de la empresa han trabajado se encuentran la serie Señor Ávila, de HBO Latinoamérica, la serie web Adulto Contemporáneo, así como comerciales para marcas nacionales e internacionales, de acuerdo con información del sitio.

El blog de la compañía productora tiene una publicación fechada el 18 de enero de 2017 que supuestamente marca su inicio de actividades.

En una carta enviada a medios de comunicación el jueves, Javier García declaró que la casa productora detrás de la serie 'Populismo en América Latina' estaba enfrentado presiones para que el programa no fuera transmitido en México.

En el escrito, García lamentó que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición 'Juntos Haremos Historia', intente que la serie no salga al aire, lo que consideró “una presión ilegítima y antidemocrática”.

El miércoles, López Obrador dijo que esta serie estaba siendo financiada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, así como por los empresarios Carlos X. González y Roberto Hernández.

Claudio X. González es presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México y Roberto Hernández es exdirector de Banamex.

"Salinas, el jefe de jefes, Claudio X. González, Roberto Hernández (...) Ellos están financiando toda esta guerra sucia y vamos a ir denunciando estos hechos. Tengo información de que hicieron un documental que les costó 100 millones de pesos", dijo en Guadalupe Victoria, Durango.

El candidato presidencial afirmó que las cadenas Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen se negaron a transmitir el programa y que se busca que sea la cadena Cinépolis la que transmita el documental.

A la pregunta sobre si el programa ha sido rechazado, García dijo en la misma entrevista radiofónica que no considera que la serie haya recibido esa reacción, sino que están en negociaciones.

"No te puedo decir que es la palabra rechazo. Yo te diría que estamos negociando, estamos esperando respuesta, yo no tengo un documento que diga ‘rechazo’, simplemente no tengo todavía puertas abiertas, no quisiera aventurarme a decir una palabra tan fuerte como ‘rechazo’, estamos negociando y esperamos que las puertas que estamos tocando se pueda abrir prontamente", declaró.

El productor ejecutivo de la serie dijo que espera que López Obrador pueda ver el programa para conocer su información.

"Nos encantaría que él (Andrés Manuel López Obrador) pudiera ver qué contenidos tiene (la serie). Cuando habla de guerra sucia es un tema muy recurrente tocado por él como 'la mafia del poder'. Lo que está haciendo es juzgar algo que no ha visto", expresó.