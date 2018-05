El PAN dice “No creemos en el pacto popular” contra Andrés Manuel.

Damián Zepeda Vidale, presidente nacional del PAN y vocero del candidato Ricardo Anaya, dijo que “No creemos en el pacto popular” contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO)de la coalición “Juntos Haremos Historia”, por lo que nunca harían alianza con el PRI para vencerlo rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Zepeda le pidió a los mexicanos votar por un candidato que tenga posibilidades de ganar ella contienda electoral, lo cual se reduce a dos abanderados.

“Lo digo de forma tajante”, comentó.

“No creemos en el pacto popular”. “Si hubiera segunda vuelta la opción sería entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel, como no hay segunda vuelta en el país, hacemos un llamados a los ciudadanos a hacerlo en los hechos. Que hagan un reconocimiento que votar por una opción distinta es una opción que no va a ganar”, agregó.

También recalcó que no están buscando hacer ningún pacto de impunidad o con partidos, ni lo están ofreciendo, al contrario, están haciendo un llamado a unirse a la propuesta de Anaya, incluyendo a los militantes o simpatizantes de otros partidos.

“Con profundo respeto lo digo, el único proyecto que puede ganarle a Andrés Manuel es la Coalición por México al Frente que encabeza Ricardo Anaya”, dijo.

Entonces, ¿Ricardo Anaya vencerá a López Obrador en las elecciones? Esto me dijo @damianzepeda pic.twitter.com/Xzl6YvCOzO — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 3 de mayo de 2018

Añadió que a cambio de votar por Ricardo Anaya, se ofrece un gobierno de respeto a las libertades, de coaliciones, que no espante a los empresarios del país, que combata la corrupción y que entienda, pues una sola persona no puede cambiar a México.

Zepeda negó que hubieran asistir a alguna reunión con empresarios que según Andrés Manuel se realizó para pactar en su contra, como parte de la guerra sucia.

"Es un absurdo, es una idea más, como la de la mafia del poder”, criticó.

Damián explicó que en muchos años de campaña, AMLO no ha logrado convencer a la mayoría de los mexicanos porque estos no quieren un gobierno que rechace a la sociedad civil organizada o que si no piense como él puedan ser llamados corruptos.

Agregó que en sus encuestas, Andrés Manuel López Obrador está 6 a 8 puntos arriba de diferencia, pero aseguró que no es nada, y que “lo vamos a alcanzar, lo vamos a rebasar y le vamos a ganar”.