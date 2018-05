El INE no especula sobre el escenario de las elecciones

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, declaró que sería irresponsable no estar preparado para cualquier escenario posible en las elecciones el próximo domingo 1 de julio, sin importar los resultados de las encuestas o las circunstancias que puedan surgir.

“El INE no hace futurismo, no está especulando sobre el escenario que va a ocurrir porque hoy nadie lo sabe (...) El INE conoce todas las encuestas, pero no actúa a partir de lo que dicen, sería irresponsable. Nos alistamos para cualquier escenario que decidan los electores. Sea lo que sea que decidan los ciudadanos con su voto, el INE lo va a hacer público”, Lorenzo Córdova