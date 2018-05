"El Bronco" votó por AMLO en el 2012

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", recordó que en el año 2012, votó por Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones 2018.

"En el año 2012 voté por Andrés Manuel, en ese momento me pareció más fregón que Peña Nieto, en serio, la neta. No pude tomarle una fotografía a la boleta, si no te la enseñaba y voté por él"

Jaime Rodríguez, quien aún militaba en el PRI para el año 2012, mencionó que en ese momento no apoyó al candidato de su partido político, el entonces candidato Enrique Peña Nieto, sino que le pareció mejor opción Andrés Manuel López Obrador.

"Esa pregunta siempre me la hacen y yo respondí que por Margarita (Zavala) y ya no está, porque estaba compitiendo de manera independiente"

Durante una conversación con estudiantes de Universidad privada CETyS, en su campus Tijuana, fue cuestionado acerca de por quién votaría si él no estuviera en la boleta electoral, debido a que, cuando se le preguntó la primera ocasión mencionó a Margarita Zavala por ser candidata independiente, pero ahora que declinó tendría que escoger a algún otro candidato.

"Ahora me quedan los otros tres, no lo he reflexionado, te lo juro, sí votaría, sí votaría, escogería de los tres a uno, te lo aseguro. Dije que en el 2012 voté por AMLO, bien, a lo mejor repetiría, a la mejor, no sé, déjame pensarlo.