"El Bronco" tiene el 15% de las preferencias, según sus propias mediciones

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', compartió un video en sus redes sociales en donde explica por qué no cree en las encuestas, y asegura tener entre el 12 y el 15% de las preferencias electorales según sus propias mediciones rumbo a las elecciones 2018.

A través de un video en su cuenta de Youtube, Jaime Rodríguez Calderón, recordó cuando fue candidato al Gobierno del Estado de Nuevo León, en donde las encuestas no le daban ni el 2% pero resultó electo "con la mitad de los votos"

“Yo no creo en las encuestas, en Nuevo León yo tenía el dos por ciento de posibilidades y terminé con el 52 por ciento en 60 días. Nosotros quizá porque no les pagamos a los encuestadores no salimos en las encuestas”

La predicción de El Bronco es terminar con un 30 por ciento de las preferencias electorales después del debate y manifestó que no le pagará a ningún encuestador para salir con mejores resultados en ese tipo de ejercicios de medición, ya que él tiene la propia.

"Nosotros lo que hacemos son mediciones algorítmicas, matemáticas, y en este momento creo que nosotros estamos en una preferencia entre el 12 y el 15%, y vamos a crecer a 30, después del debate, esa es mi predicción. La mayoría de los encuestadores son paleros de quien los contrata y yo no creo en ellos, nunca he creído en ellos, hoy no será la excepción, yo hago mis propias predicciones matemáticas, soy ingeniero, sé contar y sé medir"

El Bronco compartió en su cuenta de Twitter el link del video en donde explica por qué no cree en las encuestas.

Cuando me lancé por la gobernatura de NL como independiente, las encuestas no me daban ni el 2% pero ¡terminé ganando con la mitad de los votos! No nos dejemos manipular por estas herramientas del sistema corrupto. RT https://t.co/H1ioi4zrrn — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 26 de mayo de 2018