"El Bronco" señala que Trump protege a su país con aranceles

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', declaró que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de imponer nuevos aranceles al acero y el aluminio es para proteger a su país, y México tendría que hacer lo mismo, rumbo a las elecciones 2018.

Desde su acto proselitista en Culiacán, Sinaloa, declaró que México debe evitar las confrontaciones, porque en el país se ha permitido la inversión desde otros lugares pagando menos de lo que permiten sus propios países.

“Entonces hoy México tiene que reformar su política económica y potenciar su industria nacional, nosotros tenemos que producir para nosotros no depender de los americanos y eso es algo que los gobierno no han querido hacer, yo pretendo hacer eso, no tienes que pelearte con el presidente Trump, lo que tenemos que hacer es acordar y proteger la inversión nacional”