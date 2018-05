El Bronco seguirá con la reforma educativa por los niños de México.

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente a la Presidencia afirmo que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, la reforma educativa seguirá porque es lo que los niños y los padres de México quieren para que tengan mejores escuelas y aprendan idiomas.

Por medio de su cuenta personal de Twitter, 'El Bronco' indicó que los maestros son parte importante de la reforma, sin embargo, los padres de familia quieren la medida.

"Creo que hay falta de comunicación en el tema de la reforma y que los maestros podrán tener, en cierta medida, mejor comunicación con los padres de familia. Los padres de familia todos quieren la reforma. Yo no he escuchado a una padre de familia que no quiera la reforma”, dijo.