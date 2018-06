"El Bronco" se mochará la mano si el INE comprueba culpabilidad

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', afirmó que está dispuesto a mocharse las manos si el INE comprueba que ha cometido algún crimen de corrupción durante su campaña en estas elecciones 2018.

Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana cuestionaron al candidato por la investigación que realiza el INE acerca de irregularidades en los recursos de su campaña y el uso de funcionarios públicos para la colecta de firmas.

El Bronco defendió que no es culpable de la supuesta triangulación de recursos, pero si se llegara a probar el fraude se mochará la mano.

"No soy culpable, pero si soy, me las mocho, punto. Con mucho gusto lo haría para demostrarle a México que sí hay honestos en este país. No tengo miedo a eso, porque sé que tengo la razón".