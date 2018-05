"El Bronco" sacará a México de tratados en Derechos Humanos para "mochar manos"

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aseguró que de ser necesario, retirará a México de los tratados internacionales en derechos humanos para poder "mochar manos" si gana las elecciones el próximo domingo 1 de julio del 2018.

El Bronco negó que su propuesta sea para ganar votos sino que la finalidad es acabar con la corrupción y la impunidad.

El candidato independiente dijo que no es una iniciativa para conseguir votos y hasta invitó a los presentes a votar por su contendiente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que de ser necesario sacará al país de los tratados internacionales para poder aplicar su propuesta.

"Si no lo hacemos, nadie va a venir a invertir en México, ¿a poco es más importante cómo nos vean lejos de nuestras fronteras que lo que está pasando en el país, donde nos estamos matando unos con otros porque no hay una acción gubernamental contundente? Tenemos que hacer las cosas, yo no soy un carnicero, pero si no lo hacemos ahora, se tendrá que aplicar esta medida en los próximos años y luego nos vamos a lamentar de no haberla aplicado antes"