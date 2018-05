"El Bronco" rechaza triangulación de recursos

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', negó la triangulación de recursos para el financiamiento de su campaña y declaró que presentará una denuncia en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por daño moral durante la campaña presidencial en estas elecciones 2018.

“Nosotros mañana vamos a demandar al INE porque ha denigrado mi posibilidad, la ley dice que una empresa no puede aportar a una campaña y quiénes aportaron son los dueños, eso no es triangular, nosotros no estamos triangulando nada, es dinero privado nuestro”