"El Bronco" propone eliminar Sedesol y otras secretarías

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", ha propuesto que de ganar las elecciones 2018, eliminará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otras secretarías del gobierno ya que no las considera necesarias, y en lugar de combatir la pobreza, la fomenta.

Pese a que no considera necesario cambiar por completo la estructura del gobierno, "El Bronco" afirmó no creer en el sistema centralista".

"El gabinete se basará en la meritocracia. No quiero a ningún político en el gabinete, eso es una decisión que ya tomé; vamos a escoger, va a haber perfiles. Voy a quitar parte de las secretarías, voy a quitar la Secretaría de Desarrollo Social porque no es necesario que yo tenga que pagarles a burócratas para que el viejito tenga en su tarjeta el recurso que le vamos a dar... O sea, no necesito pagarle a nadie para que a través de un banco le demos su apoyo a los viejitos o a las madres soltera. La pobreza se combate sembrando riqueza, generando empresas, generando negocios, dándoles oportunidades de trabajo”.