"El Bronco" propone bibliotecas cibernéticas

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, prometió crear bibliotecas cibernéticas con el objetivo de incentivar la lectura entre los jóvenes, si gana las elecciones el próximo domingo 1 de julio.

El Bronco visitó la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, en donde fue cuestionado acerca de diferentes temas como salud, seguridad, medio ambiente, economía entre otros. El candidato independiente mencionó que los jóvenes dejan de leer, en muchas ocasiones por falta de recursos, por lo que, de resultar electo el 1 de julio, entregará a los estudiantes de nivel medio superior tarjetas de internet para que tengan acceso a las bibliotecas.

Explicó que de esa forma los jóvenes de preparatoria podrían escoger y leer los libros de su preferencia, además de que se obligaría a la juventud a leer más del promedio que el Módulo de Lectura afirma que leen los mexicanos: 3.8 libros.

Momentos después, durante una entrevista, El Bronco fue cuestionado acerca de sus expectativas en el próximo encuentro con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, por lo que el candidato respondió que si le preguntan acerca de los libros que lee, dirá que el 'Libro Vaquero'.

“A lo mejor me preguntan qué libro leo, yo leo El Libro Vaquero. Lo digo aquí y en la Ibero, yo no me rajo. Es el libro que a mi me hace ser el ‘Llanero Solitario’, el héroe que salva a una comunidad, yo me aliento leyendo ese libro”.