"El Bronco" presentará su Plan de Gobierno el 10 de junio

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" se reunió con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), localizada en avenida Balderas, en el centro de la Ciudad de México, en donde se comprometió a presentar un Plan de Gobierno detallado el próximo 10 de junio para que los ciudadanos conozcan sus propuestas en estas elecciones 2018.

"Voy a presentar el Plan de Gobierno, voy a presentar las propuestas calendarizadas, voy a presentar todo un plan que he ido haciendo en base a mis visitas que he tenido a los estados y haremos las propuestas efectivas, calendarizadas inclusive, por regiones, por ciudades, que permita que el ciudadano tenga la exactitud de lo que yo propongo”

En su reunión con el comercio organizado de México, Jaime Rodríguez recordó nuevamente su propuesta en materia de economía de reducir el IVA del 16 al 10 por ciento, además de la disminución gradual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 35 a 30 por ciento en una primera etapa y también, aumentar el salario mínimo a 335 pesos.

El Bronco expuso que él será el primer presidente itinerante de México, ya que después de julio se mudará a Oaxaca para atender de manera cercana el problema de la pobreza y después se trasladará a vivir a Tamaulipas para combatir la violencia.

El aspirante independiente prometió no bajarse de la contienda electoral como lo hizo Margarita Zavala hace unas semanas y señaló que de ganar la presidencia, pondrá a un empresario como su secretario de Hacienda.

"Que le haya costado pagar impuestos para que no los tire. A mí no me gusta tirar el dinero, recuerden, soy de Monterrey".