"El Bronco" pondrá a AMLO en la Sedesol

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", manifestó que de resultar ganador en las elecciones el próximo domingo 1 de julio del 2018, pondrá como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a su contendiente Andrés Manuel López Obrador.

En su intervención en la CXIX Jornada Nacional del Notariado Mexicano en Acapulco, se le preguntó a El Bronco acerca de los apoyos que son brindados a lasa personas que viven en la calle, en el supuesto de que el candidato fuera nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Jaime Rodríguez respondió que no le gustaría trabajar en esa secretaría, que incluso la desaparecerá, pero que si se conserva, su contendiente de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador será la opción.

"Esa es una gran idea, poner a trabajar a las personas, no se trata de quitarles oportunidades. A mí no me gustaría ser secretario de Desarrollo Social, yo voy a desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y si la conservo, pondría a Andrés Manuel López Obrador, que le encanta hacer esas cosas".

Rodríguez Calderón manifestó que de llegar a la presidencia el próximo domingo 1 de julio, retirará los 12 mil millones de pesos que gastan al año los partidos políticos para que la mitad de ese monto, 6 mil millones, sean invertidos en la infraestructura de las zonas indígenas, "o lo que ellos necesiten".

"Yo creo que hay que darle trabajo a la gente y esa es una gran oportunidad, en lugar de que demos el dinero regalado y se lo demos a cambio de que tenga una oportunidad y trabajo, y es cierto, yo dije en el debate y es cierto que le quitaré el dinero a los partidos políticos".