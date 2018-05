'El Bronco’ pide pones sus spots para callar a AMLO, Meade y Anaya.

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia de la República, publicó en sus redes sociales los spots que tiene de campaña rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 y le pidió a sus seguidores que los reproduzcan a todo volumen cuando escuchen propaganda de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Esto con el fin de callar la propaganda de los candidatos presidenciales que cuentan con sustento de partidos políticos.

“El #INE casi no me da tiempo en #radio y #TV para mis spots, pero eso no nos detiene, descarga mis spots y cuando pases por una activación del #PRI, #PAN, #MORENA o cualquier partido, ponlos a todo volumen demostrando tu espíritu bronco”, redactó Rodríguez en la red social.