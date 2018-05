"El Bronco" no votará por AMLO

El candidato a la Presidencia de la república por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aseguró que en estas elecciones, el próximo domingo 1 de julio, votará por él mismo y no por su contendiente Andrés Manuel López Obrador, pues se considera mejor opción.

Durante una reunión con estudiantes de Cetys Universidad campus Mexicali, Baja california, el aspirante independiente, El Bronco señaló que aunque en 2012 votó por Andrés Manuel, en esta ocasión votará por él.

"Ayer, en Tijuana, me preguntó una muchachita que si yo no fuera candidato por quién votaría. Le dije que iba a votar por Margarita (Zavala), pero ya se fue. Luego me quiso forzar y dije 'pues a lo mejor yo voté en el 2012 por AMLO', voté por él, pero hoy ni maíz. Voy a votar por mí. Claro, hoy tengo una opción mejor"