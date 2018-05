"El Bronco" no usará la banda presidencial ni vivirá en Los Pinos

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente manifestó que de ganar las elecciones, el próximo domingo 1 de julio, enviará la banda presidencial a un museo y recordó que él no vivirá en Los Pinos, porque para eso tiene casa.

"Yo voy a vivir en Hermosillo, Sonora, y visitaré a todos lo pueblos. Yo no voy a vivir en Los Pinos, para eso tengo casa, para poder cotorrear con la raza y que me 'den en la madre' cuando no haga bien las cosas"