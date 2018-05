"El Bronco" no le cree a Margarita Zavala

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", se dijo incrédulo ante el motivo de que Margarita Zavala haya renunciado a su candidatura por falta de recursos en estas elecciones 2018.

"Lamento la salida de Margarita, pero imagínense la esposa de un ex presidente que no tenga lana para hacer campaña está cabrón, yo no le creo. Ésa es la perversidad de la política".

Ante empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el foro Diálogos Manifiesto México, Rodríguez Calderón reconoció la dificultad de ser un candidato independiente.

El Bronco aseguró que él no va tras la banda presidencial, sino que quiere generar conciencia y hacer reflexionar a la sociedad de la situación en México para que haya un cambio en el Sistema y la actitud de los mexicanos.

Agregó que para el resto de los días de campaña estará dedicado a cumplir la promesa que le hizo a su hijo cuando lo encontró sin vida, cambiar la actitud de los ciudadanos.

"No hay dinero, no hay recursos es la friega diaria, pero no importa, para mi es más poderosa esa promesa, no me da hambre, no como y no me pagan, no les estoy quitando a ustedes un peso para esta campaña, lo hacemos con un grupo de amigos que quieren que este México sea mejor”.