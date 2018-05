'El Bronco' no está a favor de la legalización de ninguna droga.

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, comentó que no esta de acuerdo con la legalización de ninguna droga y afirmó se debe prevenir su consumo desde preescolar.

Este martes el Bronco asistió al evento Diálogo por la Paz y la Justicia: La agenda fundamental', convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde a pesar de mostrarse en contra de la marihuana, se mostró a favor de la creación de un registro nacional de consumidores.

"No estoy de acuerdo con la legalización de la droga, de ninguna droga. Yo buscaré otras soluciones (...) No estoy de acuerdo en que les pongamos a la mano (a los jóvenes) la droga, porque no sabes cómo van a reaccionar", declaró.