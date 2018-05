"El Bronco" llamará a los ciudadanos a no pagar impuestos si gana AMLO

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aseguró que Andrés Manuel López Obrador es una persona que le hará daño al país, por lo que si gana las elecciones 2018, convocará a todos los mexicanos a no pagar impuestos.

“Si Andrés Manuel llega a ser presidente, convocaré a que todos los mexicanos no paguemos impuestos, porque es un hombre que le va a hacer daño al país. En cierta medida está confrontando a la sociedad; lo que está haciendo es confrontar al país. Hace declaraciones por ganar simpatías y creer que todo lo va a resolver como si fuera un mesías, y yo he dicho que es un huevón que nunca ha pagado impuestos y va a aprovecharse del país”

Esta declaración surge después de que su contendiente de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra de la concesión del gobierno del estado de Nuevo León para hacer llegar el agua del Río Pánuco al estado.

"Él no puede decir eso, no puede dejar morir de sed a los nuevoleoneses, no puede estar confrontando a la sociedad".